Попов: Евро-2012 должно стать новым этапом в развитии Киева

Глава Киевской городской государственной администрации требует от подчиненных в полном объеме использовать потенциал подготовки к Евро 2012 для улучшения инфраструктуры и благоустройства города. Об этом сообщает преcс-служба КГГА.

Как отметил Александр Попов во время совещания относительно хода работ по подготовке к Евро 2012, столица имеет примеры, когда подобные шансы были потеряны.

«За примерами далеко ходить не нужно. в 2005 году Киев проводил юбилейный – 50-й конкурс «Евровидение». Тогда власть города не воспользовалась случаем. В Киеве «Евровидение» не оставило следа. Что хуже всего – это мероприятие не принесло пользы ни городу, ни киевлянам. Ни дорог, ни цветников. Лишь флажки с эмблемой остались на память», – сказал Александр Попов.

Председатель КГГА призывал подчиненных не повторять неудачный опыт предшественников.

«Евро 2012 – очередной шанс. Мы должны использовать его в интересах города. Отмечаю, все что мы делаем в рамках подготовки к Евро, мы делаем, в первую очередь, для киевлян. Потому все работы должны выполняться качественно. Евро 2012 должно стать не только зрелищем, но и новым этапом в развитии Киева», – отметил Александр Попов.

Также он акцентировал, что Киев – город который ставит перед собой амбициозные задачи развития.

«Наша цель – достичь уровня комфорта и благоустройства лучших столиц Европы. Прошу постоянно помнить это», – подчеркнул председатель КГГА.