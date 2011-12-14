В Житомирской области почти десять часов продолжались поиски 6-летнего мальчика, убежавшего из дому из-за неурядиц в школе.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, поиски парнишки, который в шесть лет пошел в школу, продолжались вчера, а нашли беглеца сегодня ночью. Когда парень из села Белка Коростенского района своевременно не вернулся из школы, мать пошла расспрашивать соседских детей. Мальчика не было ни у родственников, ни у друзей. Не нашли первоклассника и в центре села, возле магазинов, клуба, в сквере. К поискам присоединились родня, друзья, соседи, педагоги.

"В центре большого, живописного села Белка расположен пруд, возле которого обустроен сквер. На расстоянии километра от околицы начинается большой лесной массив. Люди пошли вдоль берегов небольшой речки, питающей пруд. Прошлись по лесу. Однако Ванечку не обнаружили", - уточнил С.УЛАНОВ.

Около 19 часов родители обратились за помощью к правоохранителям. К поискам приобщились милиционеры, спасатели, военные. 6-летнего мальчика искали почти 150 взрослых, была задействована поисковая собака.

"Собака взяла след возле школы, но потеряла на центральных улицах населенного пункта – к тому времени очень много людей там прошло. С наступлением темноты поисковики с фонарями переместились в лес", - сказал спасатель.

Сегодня примерно в четыре часа ночи первоклассник сам вернулся домой.

"Подробности его путешествия сейчас выясняют правоохранители, но говорят, будто бы Ивана огорчили неурядицы в школе, и он решил подумать об этом в одиночестве", - добавил С.УЛАНОВ.