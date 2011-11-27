Из горящего дома спасатели вынесли двоих детей

В городе Шпола Черкасской области во время пожара сотрудники МЧС вынесли из пылающего дома двоих детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного управления МЧС, около 2-х часов ночи дежурному райотдела МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Калигорская. Когда же к месту пожара прибыли спасатели, у пылающего дома их встретили мужчина и женщина, которые со слезами сообщили, что внутри дома находятся их двое детей: 6-месячный младенец и 5-летний мальчик. Спасатели одели кислородные аппараты и вошли внутрь дома, полностью заполненного едким дымом. К счастью им быстро удалось найти детей, которые находились в дальней комнате. Детей вынесли на свежий воздух и передали родителям.

Причиной пожара стала неосторожность хозяев во время эксплуатации печного отопления.