Благим намерениям Путина интегрировать Украину в Россию мешают олигархи

В октябре, сразу после объявления о намерении снова выдвигаться в президенты России, Владимир Путин написал статью для газеты «Известия» под названием «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня». Текст на 9 страниц был призван прояснить миссию возвращения ВВП в президентское кресло. Парадигма строительства новой евразийской державы по Путину проста: после крушения Советского Союза глупо пытаться воссоздавать старое, необходимо, воспользовавшись имеющимся каркасом СНГ, начинать на новых принципах строить добровольное экономическое сообщество равноправных государств по модели Европейского Союза. В этом объединении может быть несколько государств, связанных едиными экономическими, таможенными и оборонными форматами взаимодействия, главная цель которых – создание нового содружества суверенных государств на просторах Евразии – Евразийского союза.

В статье предлагалось творчески переработать опыт ЕС и создать свой собственный усовершенствованный аналог. Нынешней власти Украины было сказано буквально следующее: «Некоторые наши соседи объясняют нежелание участвовать в продвинутых интеграционных проектах на постсоветском пространстве тем, что это якобы противоречит их европейскому выбору. Считаю, что это ложная развилка. Мы не собираемся ни от кого отгораживаться и кому-либо противостоять. Евразийский союз будет строиться на универсальных интеграционных принципах как неотъемлемая часть Большой Европы, объединенной едиными ценностями свободы, демократии и рыночных законов». С последним утверждением некоторые могут поспорить, но это же не в России за свои известные «2 процента» сидит экс-премьер и один из лидеров путинской оппозиции Михаил Касьянов. А мог бы…

В Киеве давно ведутся споры о формате участия Украины в Таможенном союзе. Еще со времен создания Единого экономического пространства в 2003 году при участии Украины основные политические силы страны взяли на вооружение эту тему и изъездили ее вдоль и поперек.

Однако главными противниками интеграции Украины в объединенные экономические сообщества с Россией на постсоветском пространстве выступают вовсе не украинские националисты, а… российские и украинские олигархи. Именно их интересы могут пострадать от снятия границ между Украиной и Россией. Во-первых, это крупнейшие российские энергетические компании – Газпром, ТНК-ВР и «Лукойл». Газовый монополист от вступления Украины в Таможенный союз потеряет до $4,5 млрд. ежегодно за счет автоматического приведения в соответствие цены на газ для Украины к внутренним ценам. К слову, до недавнего времени только у предприятий химической индустрии, не чуждых господину Фирташу, существовали договоренности с Газпромом о прямых поставках газа по ценам, максимально приближенным к внутрироссийским. Российские нефтяники, помимо отмены экспортных пошлин на $3 млрд., в ТС рискуют потерять более трети дополнительного дохода – ведь разница в цене на бензин в России и Украине отличается более чем в полтора раза.

У каждого украинского олигарха есть партнерские отношения, как минимум, с одним из российских коллег – именно на основании этого окружение Януковича убеждало Президента в том, что «как бы ни было официально все плохо, все равно у нас все схвачено». В итоге, оказалось, что ничего не схвачено – и уже с группой Дмитрия Фирташа и министром энергетики Юрием Бойко в Москве отказываются вести переговоры по газу. Это при том, что тот же Ахметов («Метинвест») – давний партнер Романа Абрамовича («Евраз-групп») по металлургии. Покупка ИСД (Индустриального союза Донбасса) была прокредитована «Проминвестбанком», сменившем владельца и связываемом экспертами с российским Внешэкономбанком.

Российские бизнесмены в окружении Виктора Януковича создают иллюзию надежных отношений с Россией «в любом случае», но это миф – потому что никакие шкурные интересы не могут заменить государственных. И Путин это лучше всех понимает, предлагая украинскому правительству, вопреки частным интересам отдельных групп российского бизнеса, заинтересованных в сохранении оффшорного статус-кво Украины, войти в Таможенный союз. Тем самым ставя имперскую геополитику выше бизнес-интересов равноприближенных олигархов. Как бы ни было это сложно представить Януковичу, ему придется начать играть по чужим правилам – ведь платить по $456 за газ в следующем квартале не из чего (в самом деле, не поднимать же цены для населения в предвыборный год?), а лимитированный газ для Фирташа по внутренним ценам уже закончился.

Олег Бондаренко, РФ, директор Российско-украинского информационного центра