Рено столкнулся с грузовым поездом в Днепропетровской области
10:10, 16 ноября 2011Разное
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В Днепропетровской области при столкновении автомобиля с поездом 2 человека погибли, еще один – пострадал.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла 15 ноября в 19.15 в Криничанском районе на регулируемом железнодорожном переезде (перегон Милорадовка – Кудашево).
Водитель легкового автомобиля „Рено” на красный сигнал светофора выехал на переезд и допустил столкновение с грузовым поездом.
Задержка движения на железной дороге составила около трех часов.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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