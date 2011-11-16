Турция пригрозила Сирии отключить свет

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз (Taner Yildiz) пригрозил Сирии отключить электричество, если в стране не прекратится кровопролитие, сообщает CNN.



По данным Associated Press, Йылдыз также объявил, что Турция временно откладывает планы по совместной разработке с Сирией нефтеносных месторождений.



В то же время, как отмечает Reuters, отключение электричества Сирии вряд ли существенно скажется на энергообеспеченности страны. Помимо собственных электростанций Сирия получает энергию из соседних Иордании и Ливана.



С резкой критикой сирийского руководства во вторник, 15 ноября, также выступил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В частности, он заявил, что Сирия находится в крайне неустойчивом положении, и осудил нападение сирийских демонстрантов на посольство Турции в Дамаске 12 ноября. Гнев проправительственных демонстрантов вызвало то, что Турция поддержала решение Лиги арабских государств временно приостановить членство Сирии в организации в связи с непрекращающимся насилием в стране.



По информации Reuters, министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу во вторник заявил журналистам, что если режим сирийского президента Башара Асада не прекратит вооруженное подавление демонстраций в стране, Анкара готова ввести в отношении Дамаска пакет санкций.



Ранее ряд санкций в отношении Сирии ввели США и ЕС, напоминает Лента.ру. Как стало известно 14 ноября, в качестве очередной меры воздействия на Асада министры иностранных дел стран Евросоюза решили закрыть доступ Сирии к счетам в Европейском инвестиционном банке. Кроме того, ЕС дополнил список сирийцев, счета которых в банках на территории содружества будут заблокированы и которым запрещен въезд на территорию Евросоюза. В общей сложности в "черный список" вошли 74 высокопоставленных сторонника Асада.



Народные волнения, жестоко подавляемые властями, продолжаются в Сирии с конца марта 2011 года. В общей сложности, по оценкам ООН, в столкновениях сторонников и противников Башара Асада погибли около 3500 человек. По последним данным, около 70 человек погибли 15 ноября в результате столкновений в провинции Дараа.