В Донецкой области соревновались повара детсадов

В Краматорске Донецкой области прошел кулинарный конкурс среди поваров дошкольных учреждений города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Краматорского горсовета, школа мастерства для поваров детских садов прошла по инициативе заместителя городского головы Марины КАРАВАН и под патронатом городского управления образования под девизом «Повар - не только вкусно, но и почетно».

Основной целью мероприятия организаторы назвали поднятие престижа деятельности данной категории работников, распространение лучшего опыта приготовления блюд детского питания и повышение профессионального мастерства.

Состоялась презентация перспективного меню и картотеки любимых блюд воспитанников дошкольных учреждений, выставка-дегустация блюд, используемых в детском питании.

Жюри выбрало среди 34-х участников трех лучших поваров.