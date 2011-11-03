«Лада» переехала двух велосипедистов: один из них погиб
14:17, 03 ноября 2011Разное
1196
ДТП в Черниговской области
В Черниговской области автомобиль наехал на двух велосипедистов, один из них погиб.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, дорожно-транспортное происшествие случилось в г. Щорс.
Водитель автомобиля ВАЗ-2109 при разъезде со встречным автомобилем совершил наезд на двух велосипедистов. В результате аварии велосипедист, 1977 года рождения, от полученных телесных повреждений погиб на месте аварии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter