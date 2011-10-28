Судебные приставы обнаружили, что должник стал женщиной

После продолжительных поисков жителя Самары (РФ), объявленного в розыск за неуплату алиментов, судебные приставы обнаружили, что за время розыска он... стал женщиной.

По словам пресс-секретарь управления Федеральной службы судебных приставов Самарской области, которые приводит агентство РИА Новости, неназванный житель Самары начал уклоняться от выплаты алиментов на содержание ребенка несколько лет назад, но поймали его только этой осенью.

Сообщается, что хотя смена пола осложнила поиски, мужчина пошел на этот шаг не из-за долгов, а по личным причинам.