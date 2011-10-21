Гриценко написал генпрокурору и главе СБУ о коррупции на Южной таможне

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО направил депутатские обращения председателю Государственной таможенной службы Украины, генеральному прокурору Украины и председателю Службы безопасности Украины с требованием разобраться с ситуацией на Южной таможне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Как отмечается в сообщении, при проведении личного приёма граждан в г. Одессе к народному депутату обратились представители рабочей группы Общественного совета при Южной таможне Государственной таможенной службы Украины с просьбой остановить неправомерные и коррупционные действия со стороны руководителей и работников таможни.

«В этом обращении приведены конкретные факты нарушений процедур таможенного контроля, искусственного затягивания в рассмотрении документов и таможенного досмотра грузов, их задержки, чрезмерного по времени и без всяких объяснений проведения мероприятий по таможенному контролю, попыток вымогательства взяток как условия своевременного рассмотрения документов и соответствующего их визирования, необоснованных требований документов, не имеющих отношения к таможенному контролю, что, как следствие, приводит к негативным последствиям, в частности к прямым убыткам компаний-поставщиков», – говорится в обращении А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, сложившаяся ситуация на Южной таможне наносит экономический ущерб государству, усиливает коррупционные риски, способствует увеличению доли «теневого» импорта товаров и приводит к потере транзитного потенциала Украины.

Учитывая вышеупомянутые события на таможне, председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны требует от Генпрокурора, глав СБУ и Гостаможслужбы принять соответствующие меры реагирования и сообщить об их результатах в установленный законодательством срок.

А.ГРИЦЕНКО добавил, что похожие обстоятельства сложились и на других украинских таможнях.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2011 года представители профсоюзов таможенных брокеров и перевозчиков, работающих в Одесском и Ильичёвском портах, передали председателю Одесской облгосадминистрации Эдуарду МАТВИЙЧУКУ совместное заявление, где призвали обеспечить бесперебойный пропуск грузов через порты региона, в которых, по их утверждению, представители контролирующих служб действуют «по коррупционной схеме».

В частности, как говорится в заявлении, 26 января начальники таможенных постов в портах, а также начальники грузовых отделов пригласили к себе руководителей транспортных и экспедиторских предприятий, работающих в портах, и проинформировали их, что из Киева поступила команда платить таможенникам неофициально наличными за каждый контейнер, который вывозится: за проходной транзит – 300 дол., за внутренний транзит – 200 дол., за импорт (растаможка) – 500 дол. Деньги, по их словам, пойдут в Киев, «в «общак»: кто хочет работать, тот должен платить». По утверждению авторов заявления, местные таможенники «как опытные рэкетиры знают, как заставить платить «несогласных». В морских портах действует норма: даётся несколько бесплатных дней для организации вывоза контейнера. После чего, за каждые сутки пребывания в порту, начисляется штраф от 100 до 500 дол. Пользуясь этим, с 27 января 2011 года таможенники в портах перестали принимать на регистрацию документы для вывоза контейнеров, а уже загруженные автомобили просто не выпускают.

Южная таможня тогда отказалась комментировать обвинения в рэкете и вымогательстве взяток, выдвинутые одесскими грузоперевозчиками.

Однако в марте в Одесской области в результате выявления ряда нарушений в работе были уволены 15 таможенников, сообщил отдел по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины.

В апреле Служба безопасности Украины перекрыла контрабандный канал перемещения товаров в зоне деятельности Южной таможни Государственной таможенной службы Украины.

4 августа в Одессе был арестован один из ключевых руководителей Южной таможни – руководитель отдела таможенного оформления.

6 сентября сотрудники СБУ во взаимодействии с подразделением внутренней безопасности Государственной таможенной службы задержали при получении взятки главного инспектора и начальника отдела таможенного оформления таможенного поста «Ильичёвск» Южной таможни. Должностные лица требовали и получили через посредника взятку в размере 1 тыс. дол. США от экспедитора за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

4 октября 2011 года в прокуратуре Одесской области сообщили о задержании трёх должностных лиц Южной таможни – начальника отдела, главного инспектора и их пособника – за получение взятки в особо крупном размере. Досудебным следствием установлено, что «таможенники требовали и получили 1 тыс. дол. в виде взятки от экспедитора коммерческой фирмы за то, что не будут препятствовать в осуществлении таможенного оформления контейнера с грузом». При этом представителю фирмы сказали, что «в случае неуплаты взятки, таможенное оформление не будет производиться вообще».