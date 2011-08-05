СБУ арестовала группу таможенников в Одесском порту

Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Одесском морском торговом порту операцию по задержанию специалистов Отдела таможенного оформления Южной таможни, сообщил УНИАН источник в Одесском морском торговом порту.

«Бойцы спецподразделения в масках, вошедшие в последобеденное время 4 августа в здание таможенного терминала на ул. Одария, не выпустили до 19.00 ни одного из полусотни сотрудников Отдела таможенного оформления», - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе Южной таможни подтвердили факт проведения оперативно-следственных мероприятий столичным подразделением СБУ на таможенном терминале в Одесском порту, добавив, что «в связи с инцидентом процесс оформления контейнерных грузов в ОМТП приостановился».

Однако никаких подробностей ни в пресс-службе Южной таможни, ни в пресс-группе Управления СБУ в Одесской области УНИАН не сообщили.

Напомним, в таможенном терминале Одесского порта ежесуточно растаможивают от 300 до 1000 контейнеров с импортными товарами.

Известны также планы правительства укрупнить Министерство финансов Украины, в которое могут войти Государственная налоговая и Государственная таможенная службы Украины. Должность главы укрупненного ведомства якобы прочат нынешнему председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.