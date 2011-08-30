Пьяный одессит на мерседесе предлагал взятку белорусским гаишникам

Задержанный за езду в нетрезвом состоянии гражданин Украины предлагал взятку белорусским госавтоинспекторам.

Об этом сообщил УНИАН начальник Отделения информации и общественных связей УВД Миноблисполкома Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Госавтоинспекторы остановили «Мерседес-Бенц – ML280» в деревне Макаши Несвижского района. При проверке у них возникло подозрение, что житель Одессы управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГАИ предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя. Дабы избежать привлечения к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде по ст.18.16 ч.1 КоАП Республики Беларусь украинец предложил сотрудникам милиции, находящимся при исполнении служебных обязанностей, взятку в сумме 100 долларов. Купюру он положил в служебную автомашину ГАИ.

Гражданин Украины водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ст. 431 ч.1 УПК Беларуси (предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет). При этом нарушитель мог бы согласиться на составление админпротокола, по которому выплатил бы штраф в размере от 15 до 35 базовых величин (одна базовая величина – 35000 белорусских рублей) и мог бы лишиться прав на срок до трех лет (по правам решение принимали бы уже в Украине).