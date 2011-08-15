На Камчатке застрелили медведицу-людоеда с тремя медвежатами

Камчатские охотники в воскресенье, 14 августа, выследили и застрелили медведицу, которая накануне убила 19-летнюю девушку и ее отца.

"Зверя обнаружили в районе реки Паратунка в Елизовском районе, где и произошла трагедия. В субботу днем эта медведица задрала 19-летнюю девушку и ее отца", - сообщил представитель агентства по охране и использованию животного мира в Камчатском крае.

Охотникам также пришлось застрелить трех однолетних медвежат, поскольку мать, вероятно, накормила их мясом туристов. По мнению специалистов, медвежата в дальнейшем могли представлять опасность для человека.

Медведица напала на семью, когда отец с дочкой отдыхали на природе. Хищник неожиданно выскочил из леса и атаковал мужчину.

"Девушка вызывала по мобильному телефону помощь, но пока подмога ехала, медведица убила и дочь", - рассказал охотник.

Кстати, на Камчатке с начала года убиты уже 15 агрессивных медведей, но случай нападений этих животных на людей зафиксирован впервые за год.

ТСН