Подо льдом погибли три рыбака и вслед три спасателя

Сегодня в заливе Каховского водохранилища, возле села Каменское Никопольского района Днепропетровской области погибли шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, во время рыбной ловли на льду за пятьдесят метров от берега провалились под лед и стали тонуть трое рыбаков. Это увидели трое местных жителей, которые немедленно бросились их спасать. В результате - все утонули.

На место оперативно прибыли 7 бойцов МЧС, которые ведут поиск тел погибших, личности которых устанавливаются.