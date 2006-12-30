Президент наложил вето на закон об ответственности за земельные самозахваты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за самовольный захват земельного участка».

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон возвращен в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.

Президент считает, что Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за самовольный захват земельного участка», принятый Верховной Радой Украины 14 декабря 2006 года, не может быть подписан на таких основаниях.

Глава государства отмечает, что Законом предлагается повысить административную ответственность за самовольный захват земельного участка и установить уголовную ответственность за аналогичные действия, а также за самовольное строительство на таком участке. Необходимость установления уголовной ответственности за указанные действия не отрицается.

Однако на сегодняшний день административная ответственность как за самовольный захват земельного участка, так и за самовольное строительство уже предусмотрена (статье 531 и 97 Кодекса Украины об административных правонарушениях), напоминает Президент.

Однако, отмечает он, устанавливая преступность указанных действий, Закон не определяет критериев разграничения административной и уголовной ответственности, что приведет к конкуренции различных правовых норм, невозможности одинакового их применения, возникновению судебных ошибок, нарушению прав человека и гражданина. В частности, за одинаковое правонарушения один гражданин будет нести административную, а другой – уголовную ответственность.

Таким образом, предлагаемый Законом подход к решению вопроса ответственности за самовольный захват земельных участков и самовольное строительство на таких участках противоречит части первой статье 24 Конституции Украины, которая провозглашает равенство граждан перед законом, убежден Президент.

Согласно предлагаемой редакцией частей второй и третьей статьи 1971 Уголовного кодекса Украины самовольный захват земельного участка, который отнесен к категории особо ценных земель, карается более мягким наказанием, чем самовольный захват земельного участка в пределах, например, охранных зон. Глава государства считает, что такой подход не отвечает положениям статей 112 и 150 Земельного кодекса Украины, которыми предусмотрен более суровый режим охраны земельных участков особо ценных земель по сравнению с землями охранных зон.

Президент также отмечает, что название статьи 1971, которой предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины, не передает сути норм, которые ею устанавливаются. В частности, в тексте данной статьи речь идет об уголовной ответственности за два вида преступлений – самовольный захват земельного участка и самовольное строительство на ней, в ее же названии речь идет только о самовольном захвате земельного участка.

Исходя из изложенного, с целью определения критериев разграничения различных видов ответственности, предотвращения нарушения прав граждан Президент предлагает статью 2 раздела I Закона изложить в такой редакции:

«2. Уголовный кодекс Украины (Відомості Верховної Ради України, в 2001 г. № 25-26, ст. 131) дополнить статьей 1971 такого содержания:

«Статья 1971. Самовольный захват земельного участка и самовольное строительство

1. Самовольный захват земельного участка, которым нанесен значительный вред ее законному владельцу или владельцу, – карается штрафом от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев.

2. Самовольный захват земельного участка, совершенный лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или группой лиц, или в отношении земельных участков особо ценных земель, земель в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель – карается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет.

3. Самовольное строительство домов или сооружений на самовольно занятом земельном участке, указанном в части первой этой статьи, – карается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

4. Самовольное строительство домов или сооружений на самовольно занятом земельном участке, указанном в части второй этой статьи, или совершенное лицом, ранее судимым за такое же преступление или преступление, предусмотренное частью третьей этой статьи, – карается лишением свободы на срок от одного до трех лет.

Примечание. В соответствии с этой статьей ущерб, предусмотренный частью первой этой статьи, признается значительным, если он в сто и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан».

Будет представлять предложения Президента Украины во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады Украины представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ.