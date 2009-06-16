На станции метро Крещатик женщина упала на рельсы

Во вторник утром на станции метро Крещатик упала женщина. Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, это произошло в 8.37.

"Было зафиксировано падение человека на рельсы. Пришлось обесточивать рельсы, чтобы достать женщину. Движение было остановлено. Кроме того, было передано сообщение милиции и скорой", - сообщили в пресс-службе.

В 8.42 движение поездов метро было возобновлено. Женщина, которая упала на рельсы, не пострадала.

Причиной этого случая называют собственную неосторожность пассажира. Дополнительные обстоятельства выясняются.

Как известно, в этом году зафиксировано два случая падения человека на пути метро. В частности, в апреле на станции "Выдубичи" на рельсы упала девушка, а 27 мая молодой человек упал на рельсы на станции "Нивки".

"Украинская правда. Киев"