На шахте им. Скочинского обнаружили тело еще одного горняка

На шахте имени Скочинского в Донецке обнаружено тело еще одного погибшего шахтера, попавшего под завал в результате газодинамического выброса 8 июня. Судьба троих остается неизвестной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Донецке министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ.

По его словам, уже около двух часов спасатели занимаются извлечением погибшего горняка, который находится в угольных выбросах. По мнению министра, где-то через два с половиной часа погибшего извлекут и доставят на опознание.

В.ПОЛТАВЕЦ подчеркнул, что аварийные спасательные работы продолжаются и через 4-5 часов будет сделан проход в лаву, что даст возможность поступления воздуха, улучшит газовую обстановку и горноспасатели дойдут до тупика, до которого осталось дойти 4 метра.

Министр отметил, что если в этом месте шахтеры не будут обнаружены, то придется подниматься вверх по самой лаве 20 метров. Он не может точно назвать время прохождения этого пути горноспасателями, но предполагает, что «если никакие обстоятельства не помешают, которые потребуют дополнительных затрат времени, то мы должны сегодня до утра закончить работы».

На вопрос, возможно ли еще обнаружить кого-то из горняков живыми, В.ПОЛТАВЕЦ ответил, что пока твердо сказать нельзя ни да, ни нет, потому что «мы не знаем, где они находятся, может, они находятся за лавой, а там есть атмосфера и жизнеспособная среда».

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. Скочинского на горизонте 1250 метров произошел выброс угля и газа. 36 горнякам удалось покинуть аварийный участок и подняться на поверхность. В результате под завалами угля оказались 13 шахтеров. Тела 9 горняков уже подняты на поверхность.