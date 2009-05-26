Станет ли Украина Россией, если победит Янукович?

Будет ли третья Россия?

Eсли президентом Украины станет Янукович, будет ли попытка подморозить Украину на манер России и/или... Беларуси?

Московские и донецкие «геополитики» называют Беларусь Второй Россией, с учёным видом мечтают о Третьей.

Дойдёт ли до этого?

Попытка, безусловно, будет. Первым делом попробуют отнять и НЕ делить всё, что смогут. Одновременно – частью задобрить, частью запугать печать, взять ТВ, превратить все выборы в то, чем были два тура президентских выборов-2004. Превзойти Медведчука и Балогу трудно, но конкретный пацан, норовящий, в роли главы президентского секретариата, затмить сразу обоих, – это можно себе представить.

Ни слова критики в адрес Президента, вообще – власти. В оппозиции – один молодой супруг Симоненко. Что скажем – делает, чего не скажем – не делает. Перед Россией каемся не только за Ющенко, но и за Кучму, и особенно – за беловежского зубра Кравчука. Западу, что ни день, то показываем кузькину мать.

Попытка будет, но удастся ли она?

Для этого Януковичу пришлось бы находиться на посту 24 часа в сутки и вкалывать, вникая во всё. Похож он на такого? Чтобы успешно шла подморозка страны, его должен сжигать тот огонь, который гудит внутри его неистовой соперницы. Но таких рослых, тучных, добродушных фюреров не бывает. А без такого мотора окружение не справится.

Короля играет свита, это известно, но для такого дела нужен всё-таки особый король. Януковичу, к счастью, лень страдать даже манией величия, что легко даётся его последней шестерке.

Это обстоятельство может стать причиной того, что попытка окажется недостаточно решительной и последовательной.

Украина далее – не Россия не только потому, что ей не дано разродиться чем-то вроде Путина, хотя олухи и мечтают. Здесь всегда была более заметная оппозиция. Где три украинца, там сколько гетманов? Нет никаких оснований ожидать, что в обозримом будущем их станет меньше. Не успев сделать первый глоток свободы, погнали Кравчука, не дав человеку досидеть хотя бы один срок. На Кучму спустили Мороза с его помешанным майором, а что вытворяли в «правление» Ющенко?! На его месте чекист таки забился бы в сортир, да только не для того, чтобы кого-то там мочить...

Наконец, Запад. На него уже приходится 70 процентов украинской внешней торговли. Вот что проглядел Кремль. Кучма посещал его почти каждый месяц, расточал там уверенно-дружеские улыбки, в Киеве – обед за обедом с Черномырдиным («Ты, Витя, гигант! Тебя не проведёшь». – «Угу. Я – такой»). Ющенко, напротив, в Москву не ездок, её посла не принимает полугодиями, но как-то так вышло, что при нём у Первопрестольной не стало более важных забот, как оправдываться за Голодомор, клеймить УПА, Мазепу и продвигать на украинский экран своего «Тараса Бульбу». А украинский купец тем временем пёр и пёр на Запад, и вот — 70 процентов, и кто бы уже ни стал президентом Украины, вынужден будет с этим считаться. Украина, кроме прочего, третий в мире – после США и ЕС – экспортёр зерна, и продаёт она его не в Россию (занимающую четвёртое место). Кто решится подвергнуть серьёзному риску этот маршрут валютных поступлений?

Итак, подморозка не удастся, но и сама по себе попытка подморозки, пусть выборочной, особенно – снизу, означала бы досадную пробуксовку. Стране нет смысла терять темп. Русско-советский избиратель по естественным причинам слабеет, идёт на убыль, ещё чуть-чуть – и на него можно будет не оглядываться. Крайне важно преобразовать остающуюся советской (определение Веры Нанивской) систему госуправления, суд, прокуратуру, милицию. Что-то надо делать с ТВ и печатью... Это всё как раз те сферы, которые при худшем варианте пострадают больше всех.

Анатолий Стреляный, Комментарии