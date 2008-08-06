Украинские «звезды» на Олимпиаде в Пекине: шикидым и лицо стирального порошка

Мнение

Если бы не Олимпиада, я бы так и не узнала, кто такие украинские звезды.

Загадочная делегация из семи человек, артистов, избранных голосованием наших лучших спортсменов, поедут поддерживать их на Олимпиаду в Пекин.

Ну давайте подумаем, кто они, украинские звезды. Угадайте с трех раз. Кто? Олег Скрипка. А кто же еще, скажете вы. А я скажу, нет, дружок, ты безнадежно отстал. Украинские спортсмены, оказываются, теперь обожают Виталия Козловского. Этого мачо, с бородкой. Юра Шатунов украинского разлива и испанской стилистики… Спортсмены, оказывается, именно его хотят на Олимпиаде…Они хотят, чтобы он за них болел и пел для них песни.

Ну давайте дальше… Кто, звезда номер два. Вакарчук, говорите? Согласна, но опять промах. Кто сейчас слушает Вакарчука? То ли дело Виктор Павлик. Вот, кто герой. Наш шикидым, он стар, он суперстар… Куда там Вакарчуку. Тем более, что наши спортсмены тоже его поместили в свои рейтинги…

Ну, напрягитесь, кто может быть третий… Сердючка? Говорите, что без нее на таких мероприятиях никак. Вы снова ошиблись. Едет Антон Мухарский, лицо порошка Тайд. И его жена Снежана Егорова.

Не будем томить читателя дальнейшими угадываниями. Вы ни за что не догадаетесь, кто властитель дум наших спортсменов. Ну предположим, поэзию Бориса Барского (он тоже в группе поддержки) наши спортсмены еще читают и слушают. А теперь посмотрим, кто обошел в спортивных симпатиях Ани Лорак, Руслану, Ирину Билык, Тину Кароль и Наталью Могилевскую. Победительницы спортивных рейтингов: Камалия и Наталья Валевская. Ура, товарищи! Да здравствует самый честный, самый украинский отбор в мире, сделанный по заявкам спортивных трудящихся. Один, ныне покойный замечательный спортивный обозреватель, всегда подчеркивал: «Сильные спортсмены - умны. Дураки не становятся олимпийскими чемпионами». Читая список, я задавала себе вопрос. Кто глуп, спортсмены или тот, кто подбирал группу и хотел объяснить свой выбор выбором спортсменов? Если спортсмены, то тогда нечего рассчитывать на медали. Ведь дураки не становятся олимпийскими чемпионами. А, может быть, этот жалкий состав спортивные чиновники подобрали в преддверии не слишком блистательного выступления нашей сборной в Пекине?..

Посмотрела, каким будет российский десант поддержки. Тяжело вздохнула. Он только оттенял хуторское кадровое решение по украинской делегации. В делегации России есть категория спортсменов прошлых лет. Это и Хоркина, и Кабаева, и Немов и даже Костя Цзю. Последние два, это просто славнейшая спортивная история России. Из артистов поедут: Михалков, Меньшиков, Янковский. Из певцов и композиторов: Пресняков, Сюткин, Меладзе, и даже народный артист Украины Филипп Киркоров.

И можно, как обычно сказать: что да, у России есть ресурс, им Газпром платит, и героев там больше, ведь это бывшая империя. Но мне кажется, что вкус и совесть может позволить себе государство даже с самыми небольшими доходами.

Марина Лаптева