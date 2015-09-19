Бывший мэр Вильнюса выступит на Kyiv Urban Fest

19 сентября в 17:00 на Втором киевском Urban Fest с докладом выступит Артурас Зуокас, который занимал пост мэра Вильнюса с 2000 по 2007 и с 2011 по 2015 г.г. С июля 2014 г. Зуокас руководит Союзом свободы Литвы.

Тема доклада Kyiv Urban Fest: "Город-Меняемся вместе":

- социальные провокации

- позитивный терроризм

- как власть поддерживает диалог с горожанами

- Sharing economy

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Справка

За две каденции на посту мэра г-н Зуокас существенно изменил образ постсоветского Вильнюса. Его идея «Вильнюс – удобен для жизни, интересен для туриста, прибылен для бизнеса» очень быстро воплотилась в жизнь. В годы его управления Еврокомиссия предоставила столице Литвы право стать Европейской культурной столицей – 2009.