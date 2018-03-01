На 220 км трассы "Киев-Ковель в Олевском районе Житомирской области грузовой автомобиль перекрыл движение транспорта. А чтобы его отбуксировать, понадобилась помощь спасателей.

На Житомирщине спасатели помогли водителю фуры, которая сломалась и перекрыла движение транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

28 февраля в 12:59 в Службу спасения «101» от полицейских поступило сообщение о том, что на 220 км трассы "Киев-Ковель в Олевском районе Житомирской области грузовой автомобиль перекрыл движение транспорта. А чтобы его отбуксировать, понадобилась помощь спасателей.

Выяснилось, что грузовик «Mercedes» перестал работать во время движения. Из-за неисправности фура не могла сдвинуться с места, чем мешала другому транспорту. Для того чтобы отремонтировать ее, спасатели отвезли водителя в город, чтобы он купил сломанную запчасть, и помогли ее заменить. Также колеса крупногабаритного авто были заблокированы. Поэтому специалисты ГСЧС остановили другой грузовик, который закачал воздух в тормозную систему и с помощью троса отбуксирувал «Mercedes» на обочину.