Сумская область отправила в зону АТО добровольцев УБОПа

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Сумской области, на Донбасс выехали пять оперативных сотрудников УБОП во главе с заместителем начальника управления.

«Наши бойцы в сложных боевых условиях занимаются «зачисткой» территории от вооруженных бандформирований, проводят спецоперации любой сложности и даже те, которые связаны с риском для жизни. Они готовы к эффективному выполнению задач, поставленных руководством государства, МВД Украины», - утверждает начальник сумского УБОПа, полковник милиции Владимир Гланц.Читайте такжеСилы АТО заняли Ясиноватую и разблокировали пути на Дмитровку и Дьяково (карта)

По его информации, для личной защиты правоохранителей их обеспечили необходимым военным снаряжением и средствами самозащиты. Это бронежилеты четвертого класса, удобная форма современного образца, лазерные устройства для более точной стрельбы (коллиматорные прицелы), приборы для определения цели в экстремальных погодных условиях (тепловизоры), лазерный дальномер.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе уже несут службу правоохранители из спецподразделения «Сокол» УМВД Украины в Сумской области.