За сутки террористы 8 раз обстреляли позиции сил АТО: из стрелкового оружия, минометов и "ПТУР"

По состоянию на 09.00 13 июля 2014 года обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. Наиболее напряженная обстановка - в Донецке, Горловке, Снежном, Луганске, Северодонецке, Антраците и Краснодоне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В течение суток террористы совершили восемь обстрелов позиций сил АТО и блокпостов в районах населенных пунктов.

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"Сегодня, 13 июля, около 4.00 произведен минометный обстрел позиций сил АТО и населенного пункта Камишивка. В 6.40 бандитами осуществлен обстрел из минометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Александровка. В 8.00 состоялся обстрел блокпоста вблизи населенного пункта Приречье с протитанковой управляемой ракеты «ПТУР» и минометов. В 8.55 террористы обстреляли из минометов блокпост у населенного пункта Калинов", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, боевики продолжают мероприятия по дискредитации сил АТО: террористы обстреливают жилые кварталы разных городов Донбасса.

"В частности, бандиты вели беспорядочную стрельбу из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по н.п. Мариновка, из-за чего погибли мирные жители. Позже, террористы направили установку «Град» на жилые кварталы микрорайона Трудовское Петровского района города Донецка", - отмечают в ведомстве.

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В Минобороны добавляют, что согласно решению Верховного Главнокомандующего ВС Украины силы АТО не применяют артиллерию и авиацию по жилым районам городов и населенным пунктам.

"Сохранение жизни мирного местного населения Донбасса - одна из главных задач украинских военнослужащих, которые принимают участие в антитеррористической операции", - резюмируется в сообщении.