Из Харькова в районы проведения АТО направлено более 380 тонн бронетанкового имущества

Получение, хранение и поставку материальных средств в армейские подразделения - главные задачи данного военного органа.

В результате стараний личного состава центра с середины апреля в зону антитеррористической операции направлено более 120 грузовиков с бронетанковым имуществом, что составило более 380 тонн. От копеечных резиновых патрубков до полуторатонных танковых двигателей круглосуточно направляются из наших хранилищ на Донбасс.

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Свою деятельность в местах сосредоточения войск специалисты логистики координируют с ремонтно-восстановительными подразделениями. В результате такого тандема наши танки, бронетранспортеры и боевые машины десанта, вышедшие из строя, удается быстро ремонтировать.