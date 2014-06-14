Во время обстрела в Мариуполе 5 пограничников погибли и 7 ранены

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, автомобили направлялись с грузом провизии и вещевого имущества в подразделения государственной границы. Обстрел велся из автоматов и гранатометов. Военнослужащие приняли бой. Во время противостояния погибли 5 пограничников, еще 7 получили ранения. Раненым оказана первая медицинская помощь, решается вопрос о направлении их в более безопасные регионы для дальнейшего лечения.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 15 июня, в Украине объявлен день траура по военным и пограничниками, погибшими сегодня во время проведения антитеррористической операции.

Согласно сообщению пресс-службы президента Украины, такое решение принял глава государства Петр Порошенко.

Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

"В воскресенье я объявляю день траура по нашим военным. Это большая потеря не только для семей погибших, но и для всей страны. Украины в скорби, но мы решительно продолжаем борьбу за мир", - подчеркнул Порошенко.

"Все, кто причастен к циничному террористического акту такого масштаба, обязательно будут наказаны. Украине нужен мир. Однако террористы получат адекватный ответ", - заявил глава государства.

Президент поручил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также поручил Кабинету министров оказать помощь семьям погибших.

Сегодня, 14 июня, около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».