Обстановка в Луганске за сутки была напряженной, в больницы везут раненых

"По данным отдела по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Департамента обеспечения жизнедеятельности города Луганского городского совета, за минувшие сутки в областном центре ситуация была относительно стабильной, чрезвычайных ситуаций не было", - говорится в сообщении прес-службы Луганского горсовета.

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В сообщении говорится, что 14 июня в 06.24 с блокпоста в Станице Луганской в Луганскую областную клиническую больницу привезли 3 человек с осколочными ранениями конечностей. Также в 4-й городскую больницу привезли мужчину с огнестрельным ранением. В больницу города Счастье обратилось 5 человек, в частности, двоим была оказана помощь амбулаторно, трех - госпитализировали. С огнестрельным ранением позвоночника в областную клиническую больницу был доставлен полковник МВД.

Также сообщается, что 14 июня в 09.50 был произведен запуск сирен системы оповещения. Возможная причина происшествия - пролетал самолет.

"Все коммунальные и экстренные службы города работали и продолжают функционировать в штатном режиме, бесперебойно курсирует общественный транспорт. Луганскобеспечен продуктами питания, медикаментами, есть запасы топлива", - подчеркивают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным Донецкого городского совета, ночь в городе прошла спокойно, без вооруженных противостояний.