Украинские военные заблокировали 7 автоколонн боевиков и взяли под контроль 248 км госграницы

Вчера, 14 июня, в результате авиаудара, нанесенного авиацией АТО по позициям боевиков в районе Краматорск - Дружковка, уничтожено более 50 боевиков. Еще около 150 получили ранения. По сообщению источников, среди погибших идентифицированы в основном лица неславянской национальности.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве обороны Украины.

Эффективными действиями авиации АТО в этом же районе уничтожен склад боеприпасов боевиков. Очевидцы в течение трех часов наблюдали взрывы в точке нанесения авиаудара.

В Станично-Луганском силами авиации АТО были ликвидированы 2 блокпоста боевиков. В районе населенного пункта Дякивка нанесен артиллерийский удар по базам дислокации боевиков.

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Потерь среди участников АТО по итогам точечных ударов не зафиксировано.

В течение минувших суток в районе населенного пункта Семеновка подразделения сил АТО сдерживали попытки прорыва боевиков через кольцо блокады, огнем в ответ откидывая боевиков на исходные позиции.

В районе населенного пункта Счастье подразделения сил АТО проводят мероприятия по блокированию и уничтожению боевиков. С этой целью создано 2 дополнительных блокпоста, проводятся другие специальные мероприятия.

Террористы продолжают обстреливать блокпосты военных участников АТО. Ответным огнем огнем такие попытки пресекаются.

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За контрольный период силами АТО заблокировано движение 7 автомобильных колонн, в их составе микроавтобусы, которые перевозили для боевиков оружие и боеприпасы. Уничтожено 2 БТР, 2 танка Т-64Б, 2 КАМАЗа с установленными на них ДШК, систему залпового огня БМ-21 Град, еще одну БМ-21 изъято. Вместе с ней изъято и документацию, которая подтверждает, что боевая машина входит в состав ВС РФ.

Силами АТО взято под контроль 248 километров государственной границы. Более десяти населенных пунктов снова под контролем украинских военнослужащих.

Руководство АТО в очередной раз обращается к мирным жителям с просьбой ни в коем случае не находится рядом с базами боевиков, на их блокпостах, в боевых порядках бандитов.