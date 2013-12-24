Около 10500 семнадцатилетних жителей Харьковщины поставят на воинский учет в 2014 году
С первыми днями 2014 года в Украине стартует приписная кампания юношей 1997 года рождения при районных ( городских ) военкоматах. В ходе этого общегосударственного мероприятия десятки тысяч лиц мужского пола будет вызван в этих военных учреждений, где их будут изучать на предмет пригодности к военной службе.
Только на Харьковщине юношей, которому в следующем году исполнится семнадцать лет, насчитывается около 10500. На каждого из них в ближайшем райвоенкомате заполнят личное дело и выдадут приписное свидетельство.
По словам командования Харьковского областного военкомата, до сих пор проведено комплексную работу : подготовлено помещение, составлен точные списки юношей и определено склады приписных районных ( городских ) комиссий. К последним объединений, кроме офицеров райвоенкоматом вошли гражданские врачи, психологи и работники региональных структур социального обеспечения.
- " Приписная кампания - 2014" будет проводиться с 3 января по 31 марта. За это время каждый юноша пройдет полное медицинское обследование, составит тесты и пообщается с офицерами райвоенкоматом. В результате этого мы получим индивидуальные данные о пригодности к военной службе, - объяснил заместитель военного комиссара Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.
Офицер посоветовал всем, кто получит повестку, своевременно прибыть в райвоенкоматы и представить необходимые документы. Ведь, без приписного удостоверения станет невозможным вступление в институты или колледжей, трудоустройство в бюджетных структурах и т.п.. За игнорирование приписной кампании предусмотрены штрафы.
- В любом случае, безответственные действия влекут к неприятного общения с правоохранителями, - подчеркнул полковник Юрий Калгушкин.