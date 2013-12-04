Участники международного курса изучают вопросы взаимодействия систем национальной безопасности
В рамках реализации Программы сотрудничества в области обороны между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2013 год во Львове проводится международный курс "Управление оборонной отраслью в широком контексте безопасности", где на протяжении двух недель вивчються вопросы взаимодействия безопасности национальных систем стран мира.
Овладевать знаниями приехало 14 представителей структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командований видов, и 11 представителей от Грузии, Армении и Молдовы.
Как рассказал представитель департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины - главный специалист Юрий Жувелик, военных специалистов обучают правительственном управлению, аспектам стратегической безопасности и сектора безопасности в самом широком смысле, вопросом обороны и управления оборонным сектором.
Лекции читают преподаватели Королевской академии обороны Великобритании. Кроме лекционного материала , участникам курса предлагается выполнить различные задания, готовить доклады, участвовать в тематических семинарах.
После завершения программы курса все участники получат соответствующие дипломы и сертификаты.