Участники международного курса изучают вопросы взаимодействия систем национальной безопасности

Овладевать знаниями приехало 14 представителей структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командований видов, и 11 представителей от Грузии, Армении и Молдовы.

Как рассказал представитель департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины - главный специалист Юрий Жувелик, военных специалистов обучают правительственном управлению, аспектам стратегической безопасности и сектора безопасности в самом широком смысле, вопросом обороны и управления оборонным сектором.

Лекции читают преподаватели Королевской академии обороны Великобритании. Кроме лекционного материала , участникам курса предлагается выполнить различные задания, готовить доклады, участвовать в тематических семинарах.

После завершения программы курса все участники получат соответствующие дипломы и сертификаты.