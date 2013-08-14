Военные летчики достойно представили ВСУ на международном авиашоу в Венгрии

На этот раз международный авиационный форум собрал "под своим крылом" представителей военной авиации 22-х стран мира. Здесь были представлены военные самолеты различных типов и назначений из России, Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Румынии, Англии, Словакии, Испании, Сербии, Турции.

Военная авиация Вооруженных Сил Украины на международном авиационном показе была представлена ​​модернизированными истребителем Су-27УБ и военно-транспортным самолетом Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины.

- Украинские авиаторы и в дальнейшем будут принимать участие в подобных мероприятиях. Международные авиашоу - это не только показ мастерства лучших пилотов и образцов военной авиационной техники, но и, прежде всего, общение военных летчиков разных стран и налаживание дружеских отношений, - отметил Министр обороны Украины Павел Лебедев.