Украинские вертолетчики осваивают воздушное пространство Кот-д'Ивуара

Наши соотечественники, демонстрируя присутствие миротворческих сил, выполнили облет населенных пунктов в приграничных районах и труднодоступных территорий, покрытых джунглями и горами. Общая протяженность маршрута составила 330 км.

- После выполнения экипажами полетов инспекторы из состава Операции ООН в Кот-д'Ивуаре сертифицировали транспортно-боевые вертолеты, что подтвердило готовность украинского контингента к выполнению задач по назначению. В ходе работы инспекторов проверялось также состояние вооружения, автомобильной спецтехники, имущества, снаряжения и медицинского оборудования, - рассказал старший отдельной авиационной группы заместитель командира 56-го отдельного вертолетного отряда подполковник Александр Чаплинский.