На летном факультете Харьковского университета началась летная практика

До конца лета на базе 203-й учебно-авиационной бригады курсанты будут увеличивать налетное время на военном самолете типа Л-39 "Альбатрос" и вертолете Ми-8МТ.

Как сообщили в Минобороны, в первый день аэродромного обучения присутствовал командир воинской части военный летчик I класса полковник Геннадий Дубовик. Опытный летчик пообщался с будущими офицерами и пожелал успехов в летной практике.

- Сейчас курсанты приступили к наземной подготовке, в ходе которой они совершенствуют свои знания и навыки на учебно-тренировочных тренажерах и в специализированных классах. Также в обязательном порядке они выполнят по два прыжка с парашютом. Только после этого курсанты будут проэкзаменованы и допущенные к полетам, - рассказал офицер.

Планируется, что уже с середины апреля выпускники сядут в кабины летательных аппаратов вместе с инструкторами, а затем они будут выполнять самостоятельные полеты.

Следует отметить, что вскоре к будущим летчикам-истребителям и вертолетчикам присоединятся еще 35 курсантов, обучающихся на военных штурманов, летчиков военно-транспортной авиации и офицеров боевого управления полетов авиации.