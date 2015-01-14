Боевики впервые применили огнеметную систему «Буратино» - штаб АТО
09:32, 14 января 2015Армия
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Боевики с использованием огнеметной системы залпового огня «Буратино» обстреляли окрестности населенного пункта Веселое Донецкой области.
Система "Буратино" / rusarmy.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.
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«Вчера вечером незаконные вооруженные формирования впервые за время вооруженного конфликта применили 220-миллиметровую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 «Буратино», из которой был открыт огонь по окрестностям населенного пункта Веселое», - отметил он.
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