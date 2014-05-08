На учениях под руководством Путина случился сбой в работе "Буратино"

Президент России Владимир Путин поручил разобраться со сбоем в работе при стрельбе тяжелой огнеметной системы ТОС-1 в ходе проводимой в четверг плановой тренировки по управлению ВС РФ, сообщает РИА Новости.

"Разберитесь с этим", - сказал президент командующему войсками ЦВО генерал-полковнику Николаю Богдановскому.

ТОС-1 "Буратино" - гибрид танка Т-72 и установки залпового огня. Стреляет 220-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами с термобарической боевой частью. Все живое в радиусе 300 квадратных метров в районе взрыва уничтожается высоким давлением и температурой. Дальность стрельбы 3 километра.

Проверка системы управления показала, что до начальника расчета системы "Буратино" команда управления дошла без искажения, однако затем команда от начальника расчета до пусковой установки поступила не своевременно, подтвердили в Минобороны.

"Итоговые результаты проверки (хода всей тренировки) будут доложены президенту РФ Владимиру Путину после проведения тщательного анализа действий всех звеньев управления ВС РФ и проверки результатов практических действий боевых расчетов и экипажей на полигонах", - добавили затем в оборонном ведомстве.

Читайте такжеНАТО не зафиксировало отвода войск РФ от границ с УкраинойВ четверг Путин как верховный главнокомандующий провел плановую тренировку по управлению Вооруженными силами РФ. За тренировкой из Национального центра управления обороной РФ наблюдали президенты стран ОДКБ: Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

На мероприятии отрабатывались вопросы применения отдельных соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии, авиации и ПВО по уничтожению наземных группировок и отражению массированного ракетно-авиационного удара противника. Также были отработаны вопросы нанесения ответно-встречного массированного ракетного ядерного удара силами ядерного сдерживания и отражения ядерного удара противника системой противоракетной обороны города Москвы.

К тренировке привлекались стратегические бомбардировщики, подводные ракетоносцы Тихоокеанского и Северного флотов, подвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения, силы и средства, решающие задачи воздушно-космической обороны. Кроме того, в тренировке были задействованы соединения ракетных войск и артиллерии Южного и Центрального военных округов.

Напомним, ранее в Совете федерации РФ предложили создать в России собственный интернет и назвать его «Чебурашка».