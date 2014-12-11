В СНБО отрицают отвод боевиками тяжелой артиллерии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

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"Если человек посмотрел в окно и увидел по улице движение техники, это еще не значит, что он отводится. За сутки мы потеряли людей. Боевиками осуществлены 22 обстрела. То есть первый пункт протокола договоренностей - прекращение огня - не выполняется. Поэтому заявления боевиков об отведении артиллерии - это ложь. Если происходит движение, то это свидетельствует о перегруппировке сил", - сказал Лысенко.