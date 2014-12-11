За минувшие сутки террористы 22 раза нарушали режим тишины
За минувшие сутки террористы 22 раза нарушали режим тишины. Огонь велся из минометов, стрелкового оружия, зенитных установок и вооружения танка.
Боевики активно действовали на Луганском, Донецком и Дебальцевском направлениях. Несколько раз наших военных обстреляли в районе Мариуполя и Первомайского.
В районе Луганска от обстрелов больше всего пострадали населенные пункты: Фрунзе, Счастья, Крымское, Сокольники, Кряковка, Желтое, Капітаново.
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В Донецкой области террористы обстреляли населенный пункт Авдеевка. Аэропорт Донецк было атаковано 4 раза.
На Дебальцевском направлении под обстрел бандитов попали населенные пункты Редкодуб, Каменка, Малоорловка, Чернухино.
На Мариупольском направлении дважды был обстрелян населенный пункт Чармалик.
Противник не прекращает попытки получения разведывательной информации с воздуха. В районе населенных пунктов Гнутове и Талаковка были замечены беспилотники противника.
Следует отметить, что за минувшие сутки артиллерия сил АТО ответный огонь не открывала.