Тех, с кем Путин видится вживую, сажают на двухнедельный карантин. Он боится заразиться.

Чуть ли не каждый месяц журналисты находят очередную элитную недвижимость Владимира Путина - его яхты или же офшоры. Но это - не самые большие статьи расхода российского президента. Среди таких - анализы и "карантин" его персонала.

Как отмечает журналист "Проекта" Михаил Рубин, если верить телевизионной картинке, Путин очень здоровый человек для своих лет. Он занимается многими видами спорта, но самое удивительное: он, кажется, никогда не болел.

Вот только данные разведки, многочисленные расследования и даже видео с мероприятий с Путиным говорят об обратном: он серьезно болен. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

То он хромает, то скрывает тремор, цепляясь за стол, то куда-то пропадает на несколько недель. Говорят, у него рак.

"Но если вы думаете, что Путин пропадает, чтобы подлечиться в какой-то российской больнице, то нет. У него есть личная больница, передвижная. А точнее, целый набор лучших врачей, которые за бюджетные деньги круглосуточно сопровождают Путина", - отмечают журналисты.

В состав личных докторов входят: два отоларинголога, инфекционист, кардиолог, невролог, хирург-онколог, два терапевта, старшая медсестра, фельдшер отделения скорой помощи.

Журналисты узнали, что в особых условиях находятся не только медики, но и повара Путина, уборщицы, пилоты, а также все те, кто лично хотят с ним встретиться.

"Уже почти два года Путин сидит в бункере, почти все встречи с подчиненными он проводит по видеосвязи. Тех, с кем он видится вживую, сажают на двухнедельный карантин, а потом, для пущей уверенности, еще и заставляют сдавать анализ кала", - утверждают журналисты "Проекта".

Как говорится в сюжете, персонал президента РФ должен сидеть месяцами в изоляции, отчего у людей рушатся семьи и психическое здоровье. В целом карантин обслуживающего персонала Путина со времен пандемии уже обошелся бюджету РФ в 1,2 млрд рублей, а сумма всех контрактов приближается к 2 млрд.

Журналисты сообщают, что ветеранам Второй мировой войны пришлось сидеть 14 дней в обсервации и сдавать кучу анализов, чтобы пожать руку Путину во время парада 9 мая 2022 года. Только карантинные меры перед парадом обошлись российскому народу в 24 млн рублей.

Ранее сообщалось, что президент РФ так переживает за свое здоровье, что сделал его частью гостайны. Его сопровождают около десятка докторов, которые маскируются под обычных охранников. Но, как узнали журналисты, есть среди них один особенный агент, у которого крайне важная миссия: убирать экскременты Путина.

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