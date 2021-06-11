По словам мужчины, внимание животного привлекла живая изгородь у ручья. Подойдя к ней, он увидел тело.

Валлиец Кирон Джонс гулял с собакой и наткнулся на труп пропавшего друга в ручье.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Последний раз 41-летнего Джейми Перкинса видели 8 октября 2017 года. 22 октября Джонс отправился на поиски друга, но вернулся домой ни с чем. Спустя несколько дней валлиец прихватил друзей и снова пошел искать Джейми. На это раз они нашли сумку, заваленную камнями, и две куртки.

1 ноября 2017 года Джонс вышел на прогулку с собакой. По словам мужчины, внимание животного привлекла живая изгородь у ручья. Подойдя к ней, он увидел тело, покрытое листьями и папоротником.

«Сначала я подумал, что это какое-то животное, может быть, овца. Потом я подошел поближе и понял, что это человек. Спустя еще несколько минут я осознал, что это труп Джейми», - прокомментировал Джонс.

Полиция Южного Уэльса начала расследование убийства после смерти Перкинса. В ходе расследования были получены результаты химико-технологического анализа крови погибшего. Согласно данным исследования, в организме Перкинса было обнаружено содержание амфетаминов и препарата от эпилепсии.

Следствие по делу об убийстве Перкинса продолжается до сих пор.

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Автор: Денис Прядко