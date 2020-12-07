Указывается, что эти женщины боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности / Financial Times
Financial Times назвал 12 самых влиятельных женщин 2020 года.
Читайте такжеУкраинские Амазонки. Как меняют армию женщины в погонахИздание выбирало из кандидатур, которые предложили читатели.
В список попало более 12 человек, которые боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности:
- Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая оперативно отреагировала на угрозу коронавируса
- Ведущая ученая немецкой компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от COVID-19 Озлем Тюречи
- Вице-президент следующего президента США Джо Байдена Камала Харрис
- Белорусский национальный лидер Светлана Тихановская
- Американский политик Стейси Абрамс провела успешную кампанию демократов в штате Джорджия
- Все работающие мамы мира
- Президентка Тайваня Цай Инвэнь сделала экономику страны одной из сильнейших в этом году
- Канцлер Германии Ангела Меркель, которая оперативно отреагировала на угрозу коронавируса
- Недавно умершая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
- Депутат Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес
- Министр здравоохранения индийского штата Кералы К. К. Шайладжа
- Американская певица Тейлор Свифт
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