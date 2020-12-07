Указывается, что эти женщины боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности / Financial Times

Financial Times назвал 12 самых влиятельных женщин 2020 года.

Читайте такжеУкраинские Амазонки. Как меняют армию женщины в погонахИздание выбирало из кандидатур, которые предложили читатели. 

В список попало более 12 человек, которые боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности:

  • Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая оперативно отреагировала на угрозу коронавируса
  • Ведущая ученая немецкой компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от COVID-19 Озлем Тюречи
  • Вице-президент следующего президента США Джо Байдена Камала Харрис
  • Белорусский национальный лидер Светлана Тихановская
  • Американский политик Стейси Абрамс провела успешную кампанию демократов в штате Джорджия
  • Все работающие мамы мира
  • Президентка Тайваня Цай Инвэнь сделала экономику страны одной из сильнейших в этом году
  • Канцлер Германии Ангела Меркель, которая оперативно отреагировала на угрозу коронавируса 
  • Недавно умершая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
  • Депутат Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес
  • Министр здравоохранения индийского штата Кералы К. К. Шайладжа
  • Американская певица Тейлор Свифт

Другие новости по теме 

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН