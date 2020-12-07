В список также попали все работающие мамы мира.

Financial Times назвал 12 самых влиятельных женщин 2020 года.

Читайте такжеУкраинские Амазонки. Как меняют армию женщины в погонахИздание выбирало из кандидатур, которые предложили читатели.

В список попало более 12 человек, которые боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности:

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая оперативно отреагировала на угрозу коронавируса

Ведущая ученая немецкой компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от COVID-19 Озлем Тюречи

Вице-президент следующего президента США Джо Байдена Камала Харрис

Белорусский национальный лидер Светлана Тихановская

Американский политик Стейси Абрамс провела успешную кампанию демократов в штате Джорджия

Все работающие мамы мира

Президентка Тайваня Цай Инвэнь сделала экономику страны одной из сильнейших в этом году

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая оперативно отреагировала на угрозу коронавируса

Недавно умершая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

Депутат Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес

Министр здравоохранения индийского штата Кералы К. К. Шайладжа

Американская певица Тейлор Свифт

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН