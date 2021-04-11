Нуру Аль Матрооши отобрали вместе с еще одним участником программы среди более чем 4 тыс. кандидатов.

Впервые в истории Объединенных Арабских Эмиратов арабская женщина сможет стать астронавтом.

Нура Аль Матрооши - одна из двух новых участников программы Космического центра Объединенных Арабских Эмиратов имени Мохаммеда бин Рашида (MBR). Об этом на своей странице в Twitter сообщил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

По словам шейха Мохаммеда, Аль Матрооши отобрали вместе с еще одним участником программы, Мохаммедом Аль Муллой среди более чем 4 тыс. кандидатов.

"Мы объявляем о первой арабской женщине-астронавте среди двух новых астронавтов, выбранных из более чем 4 тыс. кандидатов, которые будут обучены в НАСА для будущих миссий по исследованию космоса. Поздравления Нура Аль Матрооши и Мохаммед Аль Мулла", - написал шейх.

Читайте такжеВ астронавты впервые в истории набирают людей с инвалидностьюСама девушка сообщила, что хочет усердно трудиться над историческими моментами и достижениями, которые навсегда останутся в памяти народа, а также поблагодарила власти страны и команду астронавтов ОАЭ.

Астронавтка родилась в 1993 году, получила степень бакалавра машиностроения в Университете Объединенных Арабских Эмиратов. Она работает инженером в Национальной нефтестроительной компании.

"Ее страсть к космосу началась еще в юном возрасте, ей нравилось ходить наблюдать за звездами. Она живет под девизом "Делай то, что делает тебя счастливой", - говорится в видео, опубликованном на странице шейха.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова