Россия признала США и Чехию "недружественными" странами / фото УНИАН
Президент Чехии Милош Земан назвал включение Чехии в список "недружественных стран" глупостью со стороны России.
Читайте такжеВ Бразилии арестовали экс-боевика "ДНР" ЛусваргиОб этом пишет Frekvence 1.
По его словам, делать врагов из бывших друзей - ошибка.
Он добавил, что если между странами не может быть дружбы, то пусть будут хотя бы "правильные отношения".
Россия назвала недружественные государства
- 14 мая Россия опубликовала список иностранных государств, которые, по ее мнению, совершают "недружественные" действия. "Недружественными" Россия решила признать только два государства - США и Чехию.
- Ранее стало известно, что российские власти формируют список "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.
- Создать перечень "недружественных" стран правительству в конце апреля поручил президент России Владимир Путин.
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