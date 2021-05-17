Делать врагов из бывших друзей - ошибка, сказал Земан.

Президент Чехии Милош Земан назвал включение Чехии в список "недружественных стран" глупостью со стороны России.

Читайте такжеВ Бразилии арестовали экс-боевика "ДНР" ЛусваргиОб этом пишет Frekvence 1.

По его словам, делать врагов из бывших друзей - ошибка.

Он добавил, что если между странами не может быть дружбы, то пусть будут хотя бы "правильные отношения".

Россия назвала недружественные государства

14 мая Россия опубликовала список иностранных государств, которые, по ее мнению, совершают "недружественные" действия. "Недружественными" Россия решила признать только два государства - США и Чехию.

Ранее стало известно, что российские власти формируют список "недружественных" стран, которые не смогут нанимать на работу в дипломатические миссии сотрудников из России.

Создать перечень "недружественных" стран правительству в конце апреля поручил президент России Владимир Путин.

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Автор: Людмила Жерновская