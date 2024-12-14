Европейские лидеры планируют встретиться с Зеленским в среду в Брюсселе

Европейские лидеры планируют встретиться в среду вечером в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и возможное размещение миротворческих сил в Украине.

Встреча состоится на фоне давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа на европейские страны с требованием контролировать любое будущее мирное соглашение между Киевом и Москвой путем отправки войск в Украину, сообщили POLITICO пять человек, осведомленных о встрече.

По их данным, помимо Рютте и Зеленского, приглашенными участниками являются: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Reuters ранее сообщило, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер также примут участие. Встреча будет организована в кулуарах саммита ЕС-Западные Балканы в среду днем

Отправка западных войск в Украину - новости

В Польше исключили отправку войск в Украину в рамках европейской миссии. Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что хочет положить конец спекуляциям на тему присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира, и заявил, что такой шаг не планируется.

В то же время министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал условие, при котором он готов будет направить войска в Украину. Он допустил такое развитие событий, если соглашение о завершении войны будет предусматривать создание контролируемой линии разграничения.

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