На встрече Зеленский планирует обсудить поддержку Украины в войне с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду в Брюсселе встретится с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС. Как пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, на встрече Зеленский планирует обсудить поддержку Украины в войне с Россией.

"Это будет не встреча, на которой будут приняты конкретные решения, а скорее политическая дискуссия о планах на ближайшие недели и месяцы", - сказал источник издания.

Отмечается, что встреча, организованная генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пройдет в день саммита ЕС-Западные Балканы в Брюсселе, и будет включать в себя совместное заседание и несколько двусторонних встреч с Зеленским.

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Ранее Зеленский встретился во Франции с Трампом

Как писал Reuters, Зеленский 7 декабря в Париже провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом. Отмечалось, что три лидера беседовали в течение 35 минут без советников, не обсуждали конкретных деталей заключения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну.

Кроме того, по данным WSJ, Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что он не поддерживает членство Украины в НАТО, однако предложил разместить европейские войска в Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня.

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