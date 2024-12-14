Макрон на саммите ЕС поднимет тему миротворческой миссии в Украине, - СМИ

Двое дипломатов отметили, что эта тема поднимается именно с целью подготовки к разговору с избранным американским президентом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах.

Президент Франции Эммануэль Макрон вынесет на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза 18-19 декабря, который должен посетить президент Украины Владимир Зленский, вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины.

Это должно произойти в случае прекращения огня и достижения мира между Украиной и Россией. Об этом рассказал европейский дипломат, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что публично многие чиновники говорят, что эти дискуссии преждевременны: так высказалась и новый топ-дипломат Евросоюза Кая Каллас. Но по словам собеседника издания, эта дискуссия неизбежна, учитывая визит французского президента в Польшу и дискуссии в СМИ на тему миротворцев. Также учитывается будущий приход к власти в США Дональда Трампа и необходимость подготовиться к обсуждению с ним ситуации относительно войны в Украине.

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Еще двое дипломатов отметили, что эта тема поднимается именно с целью подготовки к разговору с избранным американским президентом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах. При этом они утверждают, что тема миротворцев пока очень "сырая" и находится на уровне идеи.

Возможность переговоров в РФ - последние новости

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлогг считает, что война может "решиться в течение нескольких месяцев". На вопрос, может ли Дональд Трамп пригласить президентов Украины и России на свою инаугурацию, он не исключил такой возможности.

Келлогг также заявил, что рассматривает возможность посетить Украину и Россию, чтобы выслушать стороны. При этом он подчеркнул, что администрация избранного президента пока не имеет полномочий вести переговоры.

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