Глава польского правительства отметил, чо хочет положить конец спекуляциям на тему присутствия войск той или иной страны в Украине.

Решение об отправке польских солдат на войну в Украину буде принимать только Варшава, однако в настоящее время такой шаг не планируется.

Об этом сказал премьер-министр Польши Дональда Туска во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РБК-Украина. Глава польского правительства отметил, чо хочет положить конец спекуляциям на тему присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира.

"Решения касательно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. А мы пока не планируем таких действий", - подчеркнул Туск.

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Отправка иностранных военных в Украину

В начале этого года Эммануэль Макрон допустил, что Европа направит военных в Украину. Однако он отметил, что союзники Украины пока не достигли консенсуса в этом вопросе. При этом были страны, которые согласились рассмотреть такую возможность, а именно Канада, Латвия, Литва и Эстония.

В мае главнокомандующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить учебные центры в Украине и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

В Минобороны Украины при этом отметили, что страна выражает заинтересованность в перспективе приема иностранных инструкторов.

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