В России нет запчастей для серверов систем хранения данных.

В 2023 году спрос со стороны российских компаний на ремонт компонентов зарубежной вычислительной техники вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Санкции из-за войны в Украине начинают все сильнее сказываться на технологическом "суверенитете" России, которого требуют добиться власти, пишет The Moscow Times.

"В 2023 году спрос со стороны российских компаний на ремонт жестких дисков, ленточных приводов, контроллеров, материнских и других компонентов зарубежной вычислительной техники вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом", – говорится в сообщении.

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В компании "Промобит" подтверждают рост спроса корпоративного сектора на ремонт вычислительной техники. Чаще всего бизнесу нужно отремонтировать материнские платы, контроллеры и блоки питания техники от Mellanox, Supermicro, HPE и др. Компании обращаются за ремонтом еще и потому, что вендоры (поставщики) не предоставляют гарантии на территории России.

Кроме того, участники рынка отмечают, что в РФ нет в наличии запчастей для серверов систем хранения данных и другой техники от вендоров, которые следят за поставкой своей продукции в Россию. Например, это относится к американской Nvidia.

Экономика России

11 февраля сообщалось, что Росия демонстрирует более быстрые темпы экономического роста, чем любая страна G7, но номинальные цифры прироста обеспечивают огромные затраты на производство оружия. Эта модель экономики в долгосрочной перспективе ставит Россию под большую угрозу.

12 февраля стало известно, что по итогам 2023 года реальные доходы населения России выросли на чуть более 5%, однако это все еще меньше, чем 10 годами ранее.

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