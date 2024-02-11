Системно российская экономика постепенно надрывается несмотря на красивые цифры экономического роста.

Россия демонстрирует более быстрые темпы экономического роста, чем любая страна "Большой семерки", но номинальные цифры прироста обеспечивают безумные затраты на производство оружия. В долгосрочной перспективе такая модель экономики ставит Россию под большую угрозу, пишет экономический обозреватель BBC Фейсал Ислам.

На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) заявил об устойчивости российской экономики к санкциям, повысив свой прогноз роста на этот год с 1,1% до 2,6%. Эти показатели достигнуты за счет военной мобилизации экономики: военные расходы составляют до 40% бюджета, что соответствует уровню позднего СССР.

В значительной степени российскую экономику спасает низкая эффективность нефтяных санкций. Добыча нефти в России остается на уровне 9,5 миллиона баррелей в сутки, что лишь чуть ниже довоенного уровня. Россия обошла санкции, купив "теневой флот" из сотен танкеров, которые теперь возят нефть в Индию и Китай.

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Однако эксперты отмечают, что в этом году спрос на нефть и газ достигнет пиков, поэтому конкуренты из Персидского залива начнут добывать больше, вытесняя Россию с рынка.

Кроме того, производство танков и снарядов, которые безвозвратно теряются в Украине, хоть и добавляет цифр к статистическим показателям роста ВВП, на практике являются малопродуктивной частью экономики. Поэтому в долгосрочной перспективе российская экономика только теряет. Хотя и ждать обвала российской экономики до конца года тоже не стоит.

"Военная экономика России не может поддерживать долгосрочную перспективу, но выиграла стране дополнительное время", – отмечает обозреватель.

Экономическая ситуация в России

Как писал УНИАН, Россия экономически становится все более зависимой от Китая. Как отметили в ЦРУ, санкции Запада еще больше усилили связи Москвы и Пекина. Фактически Россия превращается в китайского экономического вассала.

Значительный перекос в сторону военного производства приводит к сбоям в работе сугубо гражданских отраслей российской экономики. Например, в России наблюдаются систематические проблемы с обеспечением потребительского рынка такими базовыми продуктами как куриное мясо и куриные яйца.

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