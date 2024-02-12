Доходы выросли в прошлом году, но они все еще уступают уровню десятилетней давности.

По итогам 2023 года реальные доходы населения России выросли на 5,4% (с поправкой на инфляцию остается на руках у россиян после обязательных платежей). В номинальном выражении доход увеличился на 10,9% и составил 50 265 руб. Однако доходы все еще меньше, чем 10 годами ранее, пишет The Moscow Times.

Отмечается, что две главные причины роста доходов россиян – кадровый кризис и снижение инфляции. Безработица в прошлом году установила исторический рекорд – 2,9% осенью (3% в декабре). Из-за этого зарплаты растут опережающими темпами, заметно быстрее роста производительности и инфляции. Замедление инфляции с 11,94% в 2022 году до 7,42% в 2023 году тоже сказалось на реальных доходах.

По словам журналистов, в этом году также будет рост доходов, но даже в этом случае реальные доходы хорошо если дотянут до уровня 2013 года. Пока они остаются ниже – и так уже 10 лет.

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"Относительно наших доходов 2014-2023 годов. Можно смело называть потерянным десятилетием", – пишет издание со ссылкой на аналитиков MMI.

В то же время указывается, что падение курса рубля отбросило доходы россиян в долларовом выражении далеко назад. В 2013 г. доходы среднего россиянина составляли $806 в месяц, в 2014–м – примерно $715, а в 2023-м – $586.

"В долларовом выражении наши доходы, пожалуй, уже никогда не вернутся на уровень 2013 года", – заключают аналитики MMI.

Экономика России

Россия демонстрирует более быстрые темпы экономического роста, чем любая страна "Большой семерки", но номинальные цифры прироста обеспечивают бешеные затраты на производство оружия. В долгосрочной перспективе такая модель экономики ставит Россию под большую угрозу.

Также экономика РФ терпит долгосрочные неудачи но все больше зависит от Китая из-за затяжной войны, которую начал Кремль. Об этом говорится в статье директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса.

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