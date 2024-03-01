В 2023 году российская промышленность резко нарастила производство артиллерийских снарядов и увеличит еще больше в 2024 году.

Оборонная промышленность Российской Федерации, несмотря на ограниченность производственных мощностей, сможет обеспечить материальное преимущество над Украиной в 2024 году. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, российская оборонная промышленность значительно увеличила объемы производства в 2023 году. Этого удалось достичь благодаря увеличению рабочей силы примерно до 3,5 миллионов человек, увеличению изменений и расширению имеющихся линий производства в сочетании с введением в эксплуатацию производственных мощностей, которые не использовались.

Кроме того, значительная часть этого увеличения объемов производства обеспечивается за счет восстановления и модернизации имеющихся запасов, а не благодаря новому производству. "Например, подавляющее большинство основных боевых танков, выпущенных в 2023 году, состояла из отремонтированных средств", – сообщает разведка.

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Также в 2023 году резко возросло производство артиллерийских снарядов и вероятно возрастет еще больше в 2024 году. "Однако, вероятно, что производство снарядов достигнет пика в следующие 12 месяцев из-за ограниченности возможностей", – отмечается в сообщении.

"Хотя оборонная промышленность неспособна полностью удовлетворить потребности российских операций против Украины, почти наверняка, что она способна обеспечить материальное преимущество над Украиной в течение 2024 года", – заявили в разведке.

Оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина заинтересована и поощряет всех международных партнеров развивать совместное производство вооружения. В частности, предлагает локализацию совместного производства на украинской территории.

В Евросоюзе весной 2023 года обязались передать Украине за 12 месяцев 1 миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Но это обязательство не удалось реализовать вовремя. На данный момент Украина получила примерно 330 тыс. снарядов из 1 миллиона. В марте в ЕС обещают предоставить еще около 200 тыс. снарядов. Полностью европейцы намерены выполнить обязательства по передаче 1 млн снарядов до конца этого года.

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