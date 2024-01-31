Пока КНДР снабжает Россию готовыми боеприпасами, Турция помогает агрессору сырьем для оружейного пороха.

Турция и Китай сделали значительный вклад в наращивание производства боеприпасов в России, поставляя агрессору ценное сырье для этого. Об этом свидетельствуют таможенные декларации, которые проанализировало издание The Moscow Times.

Отмечается, что Россия смогла существенно нарастить импорт нитроцеллюлозы, несмотря на введенные против нее санкции. Главными поставщиками оказались компании из Турции и Китая.

"С учетом закупленной в странах СНГ хлопковой целлюлозы, которую можно переработать в нитроцеллюлозу, за прошлый год Россия таким образом могла произвести начинку примерно для 700 тысяч артиллерийских снарядов", – пишет издание.

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The Moscow Times отмечает, что Россия получает от Турции около половины всей импортной нитроцеллюлозы, тогда как от Китая – лишь около трети.

Из Турции российские компании в 2023 году привезли более 1,8 тыс. тонн нитроцеллюлозы: 27% поставленной нитроцеллюлозы были произведены в Таиланде, 6% в Германии, остальное якобы в самой Турции. Но по данным статистического сервиса ООН Сomtradе, Турция активно завозит нитроцеллюлозу из стран Азии и Евросоюза. В частности, в 2022 году почти 70% нитроцеллюлозы Турция ввезла из стран ЕС (Германия, Чехия, Италия, Испания).

Однако поставки через третьи страны отразились на цене. По данным таможенной базы, в 2021 году один килограмм нитроцеллюлозы стоил в России около 2,9 доллара, а в 2023 году — уже более 4 долларов.

The Moscow Times отмечает, что собственное производство нитроцеллюлозы в России весьма скромное, поэтому импорт имеет большое значение.

Россия обходит санкции: последние новости

Как писал УНИАН, Россия вопреки санкциям закупила на Западе чипов на $1 миллиард. Импорт западных микросхем в обход санкций позволил России продолжить производство танков и другого вооружения, включая ракеты, которые они используют в войне против Украины.

Также мы рассказывали, что Россия обходит санкции, покупая старые детали на маркетплейсах. Например, россияне собирают западные станки как конструктор из старых деталей, купленных на маркетплейсах.

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